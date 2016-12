‘Contentino’ al Delta, ci sarà il percorso gravidanza

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. Rinnovate all’unanimità le convenzioni intercomunali sulla gestione del servizio informatico e sulla creazione della Centrale Unica di Committenza (Cuc), l’ultima seduta del 2016 del consiglio comunale di Codigoro ha poi ospitato un vivo dibattito sulle questioni maggiormente all’attenzione dell’opinione pubblica.

Si è concentrato sul “depauperamento dei servizi” del nosocomio di Valle Oppio l’intervento non solo della minoranza pentastellata, ma dello stesso gruppo di maggioranza, che ha interpellato il sindaco Alice Zanardi sulle azioni intraprese. “Abbiamo la percezione di una lenta ma continua spoliazione” ha detto il capogruppo Marcello Barbè riprendendo dunque i timori che il M5S aveva sollevato a settembre scorso -. È necessario essere molto incisivi, c’è molta preoccupazione tra la popolazione”.

Sulla chiusura del punto nascite, “stabilita già sotto la direzione di Bardasi”, l’assessore Cinzia Martellossi ha fornito delucidazioni sul programma interaziendale (Delta – Sant’Anna di Cona) definito ‘percorso gravidanza’, “che consentirà la presa in carico delle partorienti delle zone periferiche come la nostra”.

“Probabilmente saranno scongiurati i trasferimenti di personale, perché alcune funzioni e prestazioni di primo livello, grazie anche all’impegno dei sindaci, saranno mantenute”. “Utenti e personale lamentano un veloce decadimento – afferma Mingozzi (M5S) -, ma i sindaci non se ne fanno carico, assecondando decisioni calate dall’alto senza mettersi di traverso”. “I servizi non vengono aboliti, anzi aumentano, seguendo le indicazioni regionali” ribatte Martellossi.

Tra le questioni sollevate dai consiglieri 5 Stelle – con interrogazioni e interpellanze ‘botta e risposta’, modalità più volte contestata dal consigliere Nella Ronconi – la fusione dei comuni (dopo il caso sollevato a Lagosanto), quella sul recupero dell’ex stabilimento Falco (Pomposa) e quello sulla dibattuta questione del servizio ferroviario Ferrara-Codigoro.

Su Falco, Zanardi rivela “una trattativa riservata in corso per l’acquisto da parte di una multinazionale inglese quotata in borsa: se andrà a buon fine potrebbe costituire un importante fonte occupazionale”, mentre sulla mobilità ferroviaria, un “servizio disagiato che va in direzione opposta ai progetti di mobilità sostenibile e slow” il sindaco è in attesa dell’esito di un recente incontro con la presidenza Tper.

“Ho portato all’attenzione di Tper anche le ragioni di Fiab e l’esigenza di un servizio di trasporto biciclette. Tper ci ha riferito l’impossibilità di istallare portabici su treni a bassa velocità e, per ragioni di sicurezza, quella di accodare vagoni vuoti da adibire allo scopo. Peraltro, i portabici non ospiterebbero più di 3-4 veicoli e non sarebbero una gran risposta turistica”.

Tper starebbe vagliando una proposta da presentare presto agli amministratori. “Ci interessa la possibilità di implementare le corse nel fine settimana per andare incontro al turismo, considerato anche la novità di Italo Treno, la possibilità di ottenere alternative su gomma e quella di attivare un servizio di noleggio bici appena fuori la nostra stazione codigorese. Per le lamentele di pendolari e studenti – aggiunge Zanardi – la dirigente del Polo scolastico riferisce che, paradossalmente, i nuovi orari hanno agevolato diversi studenti”.

L’assessore Stefano Adami, a proposito di un incontro con Ami Ferrara, riporta invece “notizie non simpatiche, come i tagli che la Regione applicherà per un totale di 100mila km (ossia 38 corse). Non mi sembra il modo più opportuno per agevolare né i cittadini né i turisti. Ad inizio anno, è atteso un tavolo tra Ami e i sindaci”.

Andando oltre, la giunta ha chiarito i dubbi dell’opposizione sul Cuc. “Comacchio è capofila perché possiede un ufficio contratti e personale più strutturato, noi no – ha affermato Zanardi -, mentre il vantaggio economico è legata alle economie di scala. Si stanno già facendo ragionamenti per il futuro”. I pentastellati, dopo una consultazione fuori aula hanno votato a favore, “auspicando che si valuti possibilità di portare il Cuc a Codigoro anche per dare un segnale a imprenditori locali”. “Essere capofila non è poi tutta questa gloria” asserisce Adami.

Invitato a commentare le ultime dichiarazioni del prefetto e di Asp in materia migranti, il sindaco Zanardi ha infine escluso novità a livello locale. “Nessuna struttura per il momento è destinata, ben venga il tavolo tecnico con i Comuni”. La speranza dei 5 Stelle è quella di poter entrare a farne parte.