Comune, Tper e Taxisti contro la ludopatia

di Marcello Celeghini

È nero su bianco la firma del protocollo d’intesa per l’attuazione di azioni di prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo e della ludopatia siglato dal Comune di Ferrara, Tper Spa e il Consorzio Taxisti Ferraresi.

Il protocollo avrà una durata annuale, ma sarà rinnovabile di anno in anno, ed è nato dall’esigenza impellente di frenare il fenomeno ormai dilagante della dipendenza da gioco andando a contrastare l’affissione di manifesti pubblicitari sui mezzi pubblici gestiti da Tper e sui taxi che ogni giorno circolano a Ferrara.

I tre soggetti firmatari si impegnano a collaborare insieme per non promuovere spazi pubblicitari relativi a centri scommesse, sale slot/vlt o comunque pratiche riconducibili a gioco d’azzardo o che possano procurare dipendenza ludopatica in particolare nei soggetti più fragili. I tre promotori del protocollo si adopereranno anche nel promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione e comunicazione alla cittadinanza sui rischi della ludodipendenza.

L’istanza, che ha portato alla firma di tale protocollo, è nata all’interno del Consiglio Comunale su proposta del consigliere Pd Dario Maresca dopo che moltissimi cittadini ferraresi si sono rivolti alla politica ferrarese per promuovere iniziative che arginassero tale problematica. In tempi di record, poco più di due settimane, si è arrivati alla firma del documento.

“L’inizio dell’attuazione del Protocollo è prevista per il primo gennaio- rivela l’assessore ai Trasporti, Aldo Modonesi- . È un provvedimento fortemente voluto dalla cittadinanza, provvedimento che si inserisce tra le tante iniziative che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per contrastare un fenomeno sempre più dilagante”. Anche l’azienda Tper è fermamente convinta dell’utilità di tale iniziativa.

“È nel dna di Tper accogliere subito questa richiesta- sottolinea Fabio Teti, direttore amministrativo di Tper- . Dal primo gennaio sugli autobus e nelle pensiline non si vedrà più nessuna pubblicità di giochi d’azzardo”. Stesso pensiero anche quello del presidente del consorzio dei taxisti, Davide Bergamini. “È una bella iniziativa che ci ha trovato subito d’accordo, anche se sui nostri taxi non abbiamo mai concesso spazio a pubblicità di questo tipo”.

Un problema sommerso quello delle ludopatie che coinvolge sempre più ferraresi, tra i quali molti sono ignari di essere diventati ‘dipendenti’ dal gioco. “Nel 2015 il Sert aveva in carica 133 persone con dipendenza dal gioco, ma il numero apparentemente esiguo non deve ingannare: sono pochi infatti coloro che ammettono tale problema e accettano di sottoporsi ad un percorso di recupero – spiega l’assessore alla Sanità Chiara Sapigni-. Non ci sono fasce d’età maggiormente colpite, abbiamo giovani e anziani ludopatici, riscontriamo invece maggiori casi tra cittadini in condizioni economiche precarie, come anziani che si giocano la pensione”.