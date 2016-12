Cento, 25 anni nel segno dell’equilibrio

di Serena Vezzani

Cento. Festeggerà il 28 dicembre il 25° anniversario dalla nascita la Fondazione Cassa di risparmio di Cento. E il traguardo è “un punto di partenza importante”, per la presidente Cristiana Fantozzi, “nel segno dell’equilibrio e dell’attenzione per il territorio”.

Un bilancio positivo, quello dal 1991 ad oggi: “Dopo la scorporazione dal vecchio ente della Cassa, la mission della fondazione è sempre stata quella di attività filantropiche per lo sviluppo e la testimonianza del patrimonio centese. Da allora la dotazione è la stessa e, anzi, abbiamo generato altre risorse. In totale abbiamo sostenuto 3000 progetti, per un ammontare di 38 milioni euro, con una distribuzione del dividendo costante”.

Ma se la dotazione è la stessa, “la fondazione è cresciuta nelle sue funzioni. Non è più una semplice attività d’erogazione, ma pensa con gli altri enti e attrae investimenti importanti, con una progettualità lungimirante e tanta costanza: vuole essere una leva per lo sviluppo”.

Tanti i settori toccati dagli interventi della fondazione, a partire da quello dell’istruzione, con l’asilo infantile Giordani, il liceo Cevolani, il Premio letteratura ragazzi, la pagella d’oro, il bando scuole digitali, per poi proseguire in quello della sanità, col pronto soccorso, Villa verde, la collaborazioni con Anffas, i 45mila euro deliberati per il rinnovo dei software della risonanza magnetica, la donazione all’ospedale di Cona delle cuffie per la chemioterapia, per un totale di 8 milioni di euro in 25 anni.

Ma l’attenzione della fondazione è stata presente anche nella famiglia e soprattutto nell’arte e nella cultura; pochissime, per la presidente Fantozzi, “le cose che si sono spente”. E il filo rosso dell’attività rimane, dopo venticinque anni, uno solo: “Creare opportunità per i giovani”.