L’alternanza scuola-lavoro si fa al museo

di Silvia Malacarne

L’alternanza scuola-lavoro voluta dalla Buona Scuola del governo Renzi trova la sua concreta applicazione nella convenzione tra il liceo scientifico di Ferrara e il museo Archeologico Nazionale per coinvolgere gli studenti nella realtà museale di palazzo Ludovico Il Moro. La nuova collaborazione, ufficializzata ieri con la firma dell’accordo, darà via al percorso di didattica museale “MuseInquietanti” ideato dalle professoresse Francesca Bianchini ed Elena Cavalieri D’Oro del liceo scientifico.

Ad aprire l’incontro inaugurale tenuto da Paola Desantis, direttrice del museo Archeologico Nazionale di Ferrara, è il dirigente scolastico Donatello Selleri: “Tale progetto si colloca nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e ha il fine di approcciarvi a modalità diverse dalle solite per arricchire il vostro bagaglio culturale. Il percorso parte in maniera sperimentale dalla classe 3^H, con l’auspicio di condividere tale esperienza con altre classi, nei prossimi anni”.

“Per me è la prima esperienza di alternanza scuola-lavoro – spiega Desantis – e sottolineo l’importanza di farla proprio con un liceo scientifico perché la scienza è il nostro futuro”. La direttrice ha illustrato la storia del museo, parlando dell’arte greca, delle sue ceramiche e dei diversi manufatti provenienti dagli scavi della città etrusca di Spina. Anche la chiesa di Sant’Apollonia di Ferrara fa parte del museo ed è destinata a ospitare mostre e concerti.

Il progetto è esteso anche alla classe 5^M il cui compito sarà quello di scattare fotografie, realizzare presentazioni in Power Point e spiegarle agli studenti delle scuole elementari. L’obiettivo è anche quello di creare un’app, usare nuovi supporti tecnologici e condurre interviste a personaggi importanti, al fine di aumentare l’interattività.

“Contiamo su di voi – afferma Desantis rivolgendosi agli studenti del Roiti – per fare la giusta divulgazione del museo, non solo alla comunità dei sapienti, ma in generale a tutti i cittadini, con l’intento di superare le barriere culturali”. Il percorso formativo mira a creare una cerniera metaforica tra scuole e musei. Conoscere la bellezza del patrimonio artistico locale e nazionale è un dovere. Intorno alle figure culturali c’è una professionalità precisa, una vocazione e un amore per discipline trasversali, com’è appunto l’archeologia.