La Spal festeggia un anno magico

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Un mondo vivo, pulsante e pieno di entusiasmo quello che ha visto animarsi in fiera per il tradizionale ritrovo a ridosso delle festività. C’erano davvero tutti tra gli oltre ottocento presenti ad una serata tutta a tinte spalline: dai giovanissimi atleti delle varie squadre giovanili a tutto lo staff societario, senza dimenticare naturalmente la prima squadra. Giani e compagni hanno passato la serata ricevendo tutto il calore del proprio popolo, rimanendo sempre disponibili alle innumerevoli richieste di foto ed autografi derivanti soprattutto dai più piccoli.

Il 2016 rimarrà un anno senza eguali nella storia recente della Spal, un’ annata che ha avuto come comune denominatore vittorie e programmazione. Il tutto è culminato nella ormai celeberrima promozione in serie B, nella quale i biancoazzurri stanno vestendo il perfetto ruolo di matricola terribile veleggiando nelle primissime posizioni. L’inizio della serata ha visto come protagonisti due dei più recenti fiori all’occhiello della società del presidente Mattioli. Si tratta delle squadre giovanili dell’Accademia Spal, la cui attività si svolge nei centri sportivi di Masi Torello e Porotto, e la nuova squadra di calcio femminile.

La parola è poi andata ad un importante ospite ovvero il direttore generale della Lega di serie B Paolo Bedin: “porto i saluti del presidente Abodi e di tutta la Lega, siamo contenti di avervi con noi e ringrazio la società rappresentata dalla famiglia Colombarini e dal presidente Mattioli. Direi che già stasera si ha la dimostrazione di cosa è la Spal: una squadra con società e tifosi che si stringono tutti assieme per puntare ad obiettivi di costante crescita. Come Lega ci interessa avervi con noi e supportarvi in questo processo, il merito va ad una società come quella biancoazzurra capace di programmare bene. Questo poi si riflette sul campo. Accolgo con positività anche l’ammodernamento dello stadio, oggigiorno è essenziale dotarsi di un impianto il più possibile moderno e che vada a riqualificare intere aree urbane”.

La presentazione dei giovani spallini prosegue poi con la vera e propria ‘cantèra’ della Spal, dai Pulcini all’under 16. Un intermezzo è dedicato all’intervento delle autorità cittadine, rappresentante in questo caso dall’assessore allo sport Simone Merli: “ci tengo innanzitutto a ringraziare anche tutti gli altri assessori che hanno collaborato in questi mesi per fare il bene della Spal e della città, il gioco di squadre è la nostra forza. Auguro a tutti un buon Natale ed annuncio che ci aspetta un ‘Paolo Mazza’ tutto nuovo nel prossimo futuro, una struttura più idonea e funzionale che raddoppierà la propria capienza arrivando precisamente a 16.004 posti”.

Si giunge poi alla parte finale della rassegna delle squadre biancoazzurre arrivando ai ragazzi di mister Semplici, accolti da un’ovazione. A parlare sono i capitani di ieri e di domani cominciando da Marcello Cottafava oggi tecnico dell’under 17 della Spal: “è sempre bello ritrovarsi in queste occasione, c’è una bella atmosfera e stiamo facendo bene. Speriamo di continuare in questa direzione, faccio a tutti i miei migliori auguri”. Dal capitano della promozione, si passa a Nicolas Giani, detentore oggi dell’ambita fascia: “grazie a tutti per essere qui, festeggiare è sempre bello e fa piacere vedere tanti sorrisi ed entusiasmo. Noi ci stiamo divertendo e vogliamo continuare a farlo per cui seguiteci in tanti!”. Un divertente momento della serata è stato quello rappresentato dal piccolo show del comico di Zelig Andrea Vasumi, che con la sua verace comicità romagnola ha divertito i presenti soprattutto con tante gag assieme ai giocatori spallini.

Prima del consueto taglio della torta anche il condottiero Leonardo Semplici, tra i più osannati dalla folla, ha voluto fare i suoi auguri: “è il terzo Natale che passo qui ed è sicuramente il più bello, abbiamo fatto tanta strada assieme e per questo ringrazio soprattutto i miei ragazzi in campo. Non posso tralasciare anche tutto lo staff e coloro che collaborano per far si che nel nostro piccolo mondo tutto vada per il verso giusto. Auguro infine a tutto voi gioia e serenità in queste feste natalizie”.

Tutti assieme si è poi potuto procedere al simbolico taglio della torta, ovviamente biancoazzurra, che mette il punto esclamativo su un’anno indimenticabile. E’ però già tempo di guardare avanti perché la Spal non ha certamente intenzione di adagiarsi sugli allori ma anzi, vuole proseguire la virtuosa strada intrapresa sempre tutti uniti, come ogni famiglia che si rispetti.