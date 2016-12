Asp: “Troppi paletti per aiutare le persone a rischio povertà”

di Marcello Celeghini

Luci e ombre sul bilancio sociale congiunto 2015 di Asp Centro Servizi alla Persona di Ferrara e Assp Unione Terre e Fiumi, un focus che annualmente analizza dato per dato le spese e i bilanci delle due aziende del Distretto Centro Nord della provincia di Ferrara. La rendicontazione abbraccia un lasso di tempo che, pur focalizzandosi sul 2015, riporta i dati di attività del 2014 e già delinea il consuntivo delle prestazioni erogate nel 2016.

Il dato che emerge è che gli effetti della crisi economica stanno ancora ‘flagellando’ proprio le fasce più deboli della popolazione, quelle fasce che sono a rischio povertà. All’espressione del disagio più ‘tradizionale’ infatti si sono affiancate nuove emergenze dovute proprio all’impoverimento del mercato del lavoro che mina la tenuta di molte famiglie.

Una delle aree di intervento che negli ultimi anni ha assorbito le maggiori energie delle due aziende è sicuramente quella dei minori. Nel 2015 i minori in carico all’Asp di Ferrara erano 668, mentre appena due anni prima 602. In leggera flessione invece i minori a carico dell’Assp: nel 2015 erano 332, mentre nel 2013 ben 385. Il contributo medio erogato per utente si aggira sui 220 euro all’Asp e i 146 euro all’Azienda dell’Unione Terre e Fiumi.

Di grande rilevanza per i bilanci delle due aziende sono anche le prestazioni erogate nei confronti degli adulti. Nel 2015 gli utenti sono stati ben 1076, contro gli 827 del 2013, per l’Asp di Ferrara e 500 per l’Assp. A Ferrara su 583 su 1076 sono utenti in condizioni economiche precarie, i rimanenti 483 sono invece utenti con disabilità. Nell’Unione Terre e Fiumi gli utenti sono stati ben 350 per condizioni disagiate e 150 per condizioni di disabilità.

In quest’area l’importo medio erogato per utente si aggira sui 331 euro per l’Asp e i 147 euro per l’Assp, che registra un importante calo dell’importo medio negli ultimi anni a causa della riduzione per il Distretto delle risorse nell’ambito della ripartizione dei contributi regionali nella provincia di Ferrara.

Ultima, ma non ultima, area di interesse per Asp e Assp è quella riguardante la popolazione anziana, che viste le dinamiche demografiche della provincia, occupa una fetta sempre maggiore dei bilanci di chi si occupa di sociale. Gli anziani a carico dell’Asp di Ferrara sono 1325, in netto calo rispetto a due anni precedenti. In leggera crescita sono invece gli anziani assistiti dell’Assp: 1302 nel 2015, mentre 1246 erano nel 2013.

Il costo medio per anziano è di quasi cinquemila euro per l’Asp e di circa 2300 euro per l’Assp Terre e Fiumi. La novità è che nel 2015, per la prima volta, sono stati sperimentati 6 inserimenti lavorativi rivolti ad anziani tra i 65 e i 75 anni di età per incrementarne l’attività e la partecipazione attiva alla cittadinanza.

Maggiori richieste di intervento, ma sempre meno risorse a disposizione. Nel 2015 le risorse a bilancio per l’Asp di Ferrara sono state 21 milioni e 993mila euro, mentre per l’Assp Terre e Fiumi 3 milioni e 952 mila euro. Ancora in perdita il bilancio dell’Asp che segna un meno 133 mila euro, dopo il buco di quasi un milione e mezzo di euro del 2014, più in salute i bilanci dell’Assp che chiude con un avanzo di 42 mila euro.

“Il nostro sforzo è massimo per garantire risposte a tutti coloro che si trovano in difficoltà- sottolinea Angela Alvisi, presidente Asp-. A soffrire di più ora è l’ex ceto medio su cui noi non possiamo intervenire a causa dei paletti di reddito estremamente stringenti sull’erogazione di contributi che ci consentono di assistere solamente coloro che hanno Isee inferiore ai 3mila euro”.

Razionalizzazione e semplificazione sono le parole d’ordine per l’Assp. “Abbiamo semplificato il nostro organigramma per rendere più funzionale il servizio e per contenere i costi- spiega il presidente di Assp, Maurizio Braghini-. Ora abbiamo un unico responsabile per i servizi ai minori e agli anziani”.

Massimo l’impegno delle istituzioni per sostenere le due aziende. “Il sociale – commenta l’assessore alla Sanità Chiara Sapigni– va sostenuto in maniera trasversale, non solo con risorse economiche, occorre dare a chi è in difficoltà la possibilità di reinserirsi con successo nel tessuto sociale”. Sulla stessa linea il commento del presidente dell’Unione Terra e Fiumi, Antonio Giannini. “L’allarme sociale è sempre maggiore a causa delle grosse difficoltà del mercato del lavoro nella nostra provincia. Le risorse per il sociale sono sempre meno, quindi occorre trovare un compromesso per garantire qualità del servizio e contenimento della spesa”.