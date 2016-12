Tenta il suicidio, la moglie lo salva

XII Morelli. Ha tentato di farla finita ma è stato salvato appena in tempo dalla compagna di vita. Il tentato suicidio si è verificato ieri mattina, attorno alle 9.30, a XII Morelli dove l’uomo di 69 anni abita con la moglie.

Ed è stata proprio la consorte ad evitare che il gesto autolesionistico si trasformasse in tragedia. Il 69enne si è procurato diverse ferite da taglio sul corpo ed era in evidente stato di shock quando la donna lo ha trovato nascosto nel garage di casa.

Appena scoperto il dramma, dettato da problemi personali, è partita la chiamata al 118. I soccorsi giunti sul posto con ambulanza ed auto medica hanno stabilizzato le condizioni dell’aspirante suicida ma, per il ricovero in ospedale, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha immediatamente trasportato al Maggiore di Bologna. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Renazzo per le indagini.