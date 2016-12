Fornasini contro Alvisi: “Non accettiamo lezioni sull’accoglienza”

“Non accettiamo che esponenti della sinistra catto-postcomunista impartiscano lezioni di morale sul tema dell’accoglienza”. Non usa mezzi termini il consigliere comunale di Forza Italia Matteo Fornasini nel criticare le dichiarazioni della presidente dell’Asp Angela Alvisi che, in occasione del rinnovo della convenzione tra Asp e prefettura per la gestione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella nostra provincia per tutto il 2017, ha ribadito soprattutto ai sindaci che fino ad ora non hanno accolto profughi la necessità e l’obbligo morale dell’accoglienza.

Il rinnovo della convenzione, secondo il consigliere forzista, smentisce sia l’Unione Europa (che “ha certificato l’insensatezza ed il fallimento delle politiche di accoglienza messe in atto dal governo italiano, dichiarando ufficialmente che ben l’80% dei profughi che arrivano sulle nostre coste sono irregolari, ossia privi di qualsiasi diritto ad essere accolti”), che lo stesso sindaco Tiziano Tagliani “che appena pochi mesi fa aveva dichiarato la sua intenzione di non rinnovare tale accordo”.

Ciò che Fornasini ritiene “ancora più grave ed inaccettabile” sono però le dichiarazioni della Alvisi, ex sindacalista Cgil, perché “la sinistra da cui lei proviene non ha credibilità per impartire lezioni di solidarietà e di morale, soprattutto in tema di accoglienza”, prendendo a esempio alcuni casi di “mancata accoglienza e solidarietà che la sinistra riservò ai profughi italiani” e invitandola ad “occuparsi dell’Asp di cui è presidente, sempre che ne sia capace, evitando stucchevoli e poco credibili lezioncine”.

Di tutt’altro avviso il Pd che vede il rinnovo della convenzione come una “bella notizia che fa seguito ad alcune delle richieste che il Partito Democratico di Ferrara aveva portato avanti nelle sedi istituzionali”. “L’accordo infatti si impegna a garantire l’equa ripartizione dei migranti nei comuni della provincia di Ferrara, mantenendo viva la collaborazione con tutti i Comuni che vorranno partecipare al tavolo. Questa era una richiesta che da più parti avevamo raccolto e portato avanti, e finalmente trova un riscontro concreto”.

“E’ altrettanto positiva – prosegue la nota a firma Pd – la volontà di responsabilizzare chi viene accolto dalle nostre comunità incentivando i progetti di volontariato sociale, a cui i gestori dell’accoglienza devono partecipare. La conoscenza e il rispetto delle regole comuni, lo studio della lingua, l’approccio con il territorio e gli spazi collettivi sono elementi fondamentali per la felice convivenza. Nei prossimi mesi dovremmo impegnarci, come partito, ma prima ancora come amministratori e come cittadini, a costruire, nel rispetto delle normative vigenti, progetti sociali in cui coinvolgere anche questi nuovi cittadini delle nostre comunità”.

Il Pd sembra poi replicare, indirettamente, alle parole di Fornasini: “A chi chiede di gestire meglio l’accoglienza questa è la migliore risposta: divisione equa dei migranti, progetti di inserimento e collaborazione tra i Comuni”.