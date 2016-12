Per Carife soluzione Bper, ma 400 perderanno il lavoro

Per Carife si prospetta una soluzione con l’apertura manifestata da un importante istituto di credito, Bper, disposto a esaminare un progetto di acquisizione della banca ferrarese. Il cda Bper avrebbe infatti deciso di presentare un’offerta non vincolante per Nuova Carife, una delle quattro ‘good bank’ nate dalla risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara. Ma il percorso che porterà alla “messa in sicurezza” della Carife non sarà indolore e prevede una profonda ristrutturazione con consistente riduzione degli organici.

Proprio oggi, infatti, i vertici di Nuova Carife hanno incontrato le organizzazioni sindacali di categoria e hanno dato avvio alla procedura prevista dal contratto collettivo per realizzare una ristrutturazione che ha come obiettivo, tra l’altro, di ridurre gli organici di 400 unità, con ricorso prioritario a strumenti agevolativi e su base volontaria. “La sua realizzazione – ha spiegato il presidente della ‘good bank’ Nicastro – è funzionale a favorire l’ingresso di Nuova Carife in un primario gruppo bancario (Bper, ndr). La discussione è stata avviata oggi e proseguirà domani e nei prossimi giorni. L’obiettivo è di arrivare a soluzioni condivise. Sarà un percorso complicato, ma dopo otto anni di peripezie la banca arriverà finalmente a una messa in sicurezza definitiva con l’inserimento in un forte gruppo bancario”.

“La ristrutturazione – ha aggiunto Nicastro – prevede anche la cessione del portafoglio incagli rimasto alla banca, con l’apporto combinato di più attori. Vogliamo lavorare in tempi molto rapidi e pensiamo si possa arrivare alla definitiva soluzione a fine marzo o comunque tra marzo e aprile del 2017”.

L’offerta del gruppo Bper dovrebbe essere presentata al fondo di risoluzione in questi giorni.

Il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, nell’apprendere la notizia ha manifestato soddisfazione, leggendo come “un segnale di speranza significativo e importante per la città, l’apertura che viene da un importante Istituto di Credito disponibile ad esaminare un progetto di acquisizione della Carife, a valle di una operazione di ristrutturazione della stessa che dovrà essere iniziata dal fondo di tutela dei depositi”.

“Si profila all’orizzonte una soluzione – dichiara il sindaco – che, per quanto rappresenterà un sacrificio, soprattutto di carattere sociale, rispetto al quale dovremmo attivarci tutti per ridurre gli impatti sulle famiglie dei dipendenti della Cassa, rappresenta comunque un primo segnale concreto di speranza rivolto alla nostra città per la prosecuzione dell’attività di un Istituto che ha rappresentato per le famiglie ferraresi e per le imprese un elemento fondamentale per la nostra economia. La fase preliminare, seppur siamo consapevoli delle difficoltà del sistema bancario in Italia in questo momento, è durata tanto, è durata troppo”.

Ottimismo più cauto da parte degli Amici di Carife rappresentati da Marco Cappellari: “Siamo ovviamente interessati a qualsiasi piano che possa dare un futuro a Carife, ma speriamo che siano il meno dolorosi possibile. Il nostro auspicio è che Bper, oltre a investire sul territorio, voglia investire anche sui risparmiatori che soffrono ormai dal 2009”.