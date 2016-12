A 14 anni girava su un’auto rubata e con un coltello

Cento. I carabinieri di Cento hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione e per porto di armi o strumenti atti ad offendere, un 14enne di nazionalità rumena.

Si tratta di uno studente che, nel pomeriggio del 19 dicembre scorso, è stato trovato alla guida di un’auto provento di furto avvenuto a Ferrara sul finire dello scorso mese di novembre.

Le consecutive e contestuali perquisizioni personale e veicolare hanno permesso ai militari di rinvenire e sequestrare un coltello a serramanico, della lunghezza di 25 centimetri. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il minore, terminate le formalità di rito, è stato affidato ai genitori.