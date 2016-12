Hollywood in città con il Ferrara Film Festival

Dopo la ‘versione beta’ del 2016, il Ferrara Film Festival porta il cinema indipendente internazionale con i suoi red carpet nella città estense, per una seconda edizione, che prevede 24 proiezioni, eventi a latere, serate a tema, industry panel con professionisti del settore e tanto altro. Le iscrizioni al concorso cinematografico, chiuse da poco meno di una settimana, hanno raggiunto quota 450 film da selezionare, un incremento del 20% rispetto alla prima edizione. Le pellicole provengono da tutto il Mondo: Usa, Italia, Canada e Francia in primis.

Protagonista del Festival ideato dal produttore e attore ferrarese Maximilian Law e dall’attrice romana Alizé Latini – entrambi adottati da Hollywood – è il cinema indipendente. E anche questa edizione proporrà alcune interessanti premiére nazionali e internazionali.

L’obiettivo del Festival , come per la prima edizione, rimane la creazione di un ponte culturale ed economico tra Usa e Italia, che veda il cinema in stile americano realizzato in tutto il Mondo, un driver di promozione del territorio e della storia della città estense.

A conferma di questa mission socio-culturale, anche l’edizione 2017 ha ottenuto il patrocinio dell’ambasciata Usa in Italia e quello del Comune di Ferrara.

E dal territorio si parte anche per l’allestimento delle due mostre previste presso il Palazzo della Racchetta. La prima, che vede protagonista Michelangelo Antonioni, è una selezione di quadri e schizzi originali dell’eclettico regista mostrati in anteprima in questa occasione. La seconda, curata dal ferrarese Simone Scopa, collezionista appassionato di fantascienza e grandi produzioni hollywoodiane, sarà dedicata al mondo Marvel e alle più celebri saghe di fantascienza. Altro fondamentale tassello locale è la partnership con la famiglia Alliata. Giovanni e Vittorio Alliata, eredi diretti di Lyda Borelli – la prima diva del cinema italiano originaria di Ferrara – e Giorgio Cini – figlio dell’attrice e grande imprenditore – arricchiranno infatti il festival con la proposta di documenti filmici inediti, che restituiscono magia e orgoglio alle radici artistiche e culturali di Ferrara in campo cinematografico.

‘Dopo l’edizione del 2016 – spiega Maximilian Law – abbiamo voluto stringere un legame più forte col territorio ripercorrendo e valorizzando la storia cinematografica della città’.

Un impegno sfidante, ma realistico, come quello legato all’ambito sociale.

‘Siamo entrati in contatto con Sara Giada Gerini – continua Law – atleta azzurra sorda della nazionale italiana di pallavolo e beach volley, che ci ha raccontato della sempre maggiore difficoltà della popolazione italiana sorda nel trovare pellicole e palinsesti di sale cinematografiche, che soddisfino l’esigenza di vedere film sottotitolati’. Sara Giada Gerini è sarda e sta portando avanti una “partita” importante per i cittadini sordi italiani: rendere più fruibile i contenuti della Tv nazionale sottotitolando la maggior percentuale di programmi del palinsesto. ‘La sua determinazione ci ha stregati – commenta l’ideatore del Ferrara Film Festival – è la stessa passione e convinzione che ci porta a superare i limiti e le resistenze culturali del mondo del cinema italiano, nell’organizzazione della nostra manifestazione’.

‘Il Ferrara Film Festival sarà – dichiara Alizé Latini – la prima manifestazione di questo tipo interamente sottotitolata. È il nostro sostegno concreto alla causa dei sordi, reso possibile grazie all’impegno dello Studio Calabria di Roma e al supporto tecnico della campionessa di pallavolo italiana’.

Tutti gli aggiornamenti su www.ferrarafilmfestival.com