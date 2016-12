Santo Stefano a ritmo di jazz con Rossana Casale

Natale con i tuoi, Santo Stefano con… il jazz. Il Gruppo dei 10, in collaborazione con Ascom Ferrara, indossa l’abito delle feste e chiude la settima edizione di “Tutte le Direzioni in Wintertime 2016” con un magico 26 dicembre diverso dai soliti. Lunedì prossimo a brillare al ristorante Spirito di Vigarano Mainarda sarà la stella cometa del Rossana Casale Jazz Quintet con il suo ‘Round Christmas’.

Non fatevi ingannare dal nome: il concerto dedicato alle storie raccontate ‘attorno’ al Natale dai grandi autori della musica mondiale del ‘900 sarà diverso dai soliti natalizi delle songs americane. Musiche e canzoni di culture musicali distinte si uniscono sotto una stessa anima che è quella del blues e del jazz.

Una serata elegante in cui si mescolano il sacro e il profano: Silent Night e Chocolate Jesus (Tom Waits), A cradle in Bethlehem e Invocasao (“Deus do sim deuses….. “, Maria Bethania); i racconti crudi e poetici di Brassens di Le Père Noël Et La Petite Fille o della Piaf con la sua toccante Le Noel de la rue, contrapposti al gioco del brano del 1946 All I want for Christmas is my two front teeth (D Y Gardner) o Zat You Santa Claus, ai tempi interpretata dal grande Luis Armstrong.

“Il Natale deve essere, a mio parere, un tempo dove poter gioire ma dove è anche d’obbligo accendere il pensiero ed essere presenti al racconto dell’uomo in tutte le sue sfaccettature e la musica è l’unica cosa che ti dà la possibilità di farlo contemporaneamente” racconta Rossana Casale che nel suo tour natalizio in giro per l’Italia sarà accompagnata da Emiliano Begni al pianoforte, Gino Cardamone alla chitarra e banjo, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Francesco Consaga al sax soprano e flauto.

Natale è anche sinonimo di buona cucina e solidarietà. Ed entrambi gli ingredienti non mancheranno nella serata del 26: a preparare la tavola imbandita ci penserà il rinomato ristorante vigaranese gestito da Stefano Pariali che aprirà anche una raccolta fondi a favore dell’associazione “Handiamo”. Lo scopo della onlus è quello di abbattere le barriere architettoniche soprattutto nei locali e stabilimenti balneari dei Lidi di Comacchio. I fondi verranno devoluti per l’acquisto di sedie, passerelle e scivoli per permettere l’accesso al mare delle persone con disabilità.

Cena alle ore 20.30 e a seguire concerto. Per info e prenotazioni 3394365837.