Capodanno con l’Ariosto, mostra aperta anche di sera

Il 31 dicembre tutti i ferraresi e i turisti presenti in città avranno l’opportunità di visitare la mostra Orlando furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi fino alle 23.30 (chiusura della biglietteria alle 23), trascorrendo le ultime ore del vecchio anno, prima dello spettacolo pirotecnico dell’incendio al Castello, tra i capolavori di Tiziano, Mantegna, Leonardo, Raffaello e Botticelli.

Dall’1 all’8 gennaio 2017, inoltre, la rassegna rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 22.30 (chiusura della biglietteria 22). Per l’occasione, alle 21, sono in programma delle visite guidate per singoli visitatori al costo di 5 euro a persona (biglietto d’ingresso escluso). La prenotazione della visita è obbligatoria e si può effettuare scrivendo a visitamostraferrara@gmail.com oppure contattando il numero 333 1581942 (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18).

Ricordiamo che, visto il grande successo, l’apertura della mostra è stata prorogata al 29 gennaio. Per informazioni contattare il numero 0532 244949.