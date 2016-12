Spal, il Natale di Mattioli

Lo cercano tutti, Walter Mattioli, nel salone di ‘Ferrara Fiere’. Tra i tantissimi presenti, i giovanissimi scatenati del vivaio biancazzurro, i genitori, i tecnici, gli acclamati protagonisti della prima squadra e mister Semplici, costretti ad un piacevole tour de force di selfie, autografi e foto. Ma quando passa il “Pres” è d’obbligo fermarsi, andare a salutarlo o come nel caso di una giovanissima e timida tifosa, avvicinarsi a lui con un pennarello ed un foglio di carta, ricevendo l’autografo ed una carezza.

Gli occhi di Mattioli brillano, diventano lucidi quando il responsabile della scuola calcio ‘Dribbling’ gli consegna una targa di ringraziamento per aver riportato “con passione e maestria” la Spal di Ferrara in serie B. Nonostante le feste, nonostante sia il quarto Natale vissuto con la sua “famiglia” biancazzurra al gran completo, il Presidente è ancora capace di commuoversi: «Chi l’avrebbe mai detto quattro anni fa – commenta, sorridendo – che oggi saremmo arrivati così in alto? E’ stata una lunga corsa, in alcuni casi anche contro il tempo, ma è bellissimo vedere cosa è diventata la Spal come società, come spirito di appartenenza, come esempio di comportamento da parte dei propri tesserati. Vedo queste centinaia di bambini così felici di vestire i colori biancazzurri, e questo, davvero, mi riempie il cuore di gioia. Il merito è della nostra proprietà, che ha tracciato una linea da seguire e che ci permette oggi di guardare al presente ed al futuro con entusiasmo, motivazioni e la voglia di continuare ad inseguire i nostri sogni».

Sogni, certo, ma anche fatti concreti: «Penso al Centro di Via Copparo che abbiamo completamente rifatto, facendolo diventare un gioiello all’avanguardia. Penso al nostro stadio, che abbiamo approntato a tempo di record per disputare il campionato di serie B e su cui c’è un grande progetto nell’immediato futuro che lo porterà ad avere una capienza raddoppiata rispetto a quella attuale. Penso ad un settore giovanile che cresce anno dopo anno e che può contare su tanti ragazzi, autentici talenti, che sono certo arriveranno ad indossare la maglia della prima squadra un domani. Insomma, ci sono tante cose che ci fanno guardare al futuro con grande entusiasmo».

C’è, naturalmente, una Spal che sta disputando una splendida stagione, nonostante l’ultimo ko di Vercelli: «Non ero alla partita, perchè ho avuto qualche ‘pensiero’ ed era giusto mi occupassi della mia famiglia – spiega Mattioli -. Ovviamente l’ho seguita per radio ed ho avuto modo di confrontarmi con i miei collaboratori che mi hanno raccontato l’andamento della gara. Sono convinto che di questa sconfitta ne faremo tesoro: quando non si scende in campo con il giusto livello di attenzioni e motivazioni, si può perdere contro qualsiasi avversario, la serie cadetta in questo senso non perdona. Di certo vedremo un altra Spal sabato al “Mazza”: ci attende una gara difficile contro una avversaria temibile come la Ternana, ma i ragazzi si faranno trovare pronti. Guardando il calendario ci sono tanti scontri diretti in programma, specialmente nelle zone alte della classifica. Riuscire a passare il Natale in quelle posizioni della graduatoria da brividi, sarebbe il più bel regalo che potremmo fare ai nostri splendidi tifosi. E la gioia dei tifosi della Spal è la cosa che sapete conta di più per il sottoscritto».

Poco prima di Mattioli era toccato al patron Simone Colombarini fare gli ‘onori di casa’: «La festa di Natale è una splendida tradizione che si ripete da diversi anni e che non smette mai di emozionare per l’incredibile entusiasmo che così tanti giovani, tutti assieme, riescono a scatenare. Siamo felici di vedere che la ‘famiglia’ Spal cresce bene, e con essa, di pari passo, tutto quello che ci ruota attorno. Si chiude un 2016 che ci ha portato ad una straordinaria conquista come quella della serie B che la squadra sta affrontando ottenendo fantastici risultati, supportati dalla meravigliosa passione dei tifosi e di tutta la città. Non possiamo che essere soddisfatti e guardare al futuro con entusiasmo. La sconfitta di Vercelli? E’ un passo falso che non va minimamente a cancellare quanto di buono è stato fatto sino ad oggi, ed anzi sono sicuro che sarà da stimolo per il gruppo per riscattarsi già dalla gara di sabato». Si giocherà al “Mazza”, al centro di un progetto di ulteriore ammodernamento ed ampliamento per il prossimo futuro: «Ci stiamo lavorando in maniera proficua, trovando l’assenso e la collaborazione massima delle istituzioni locali. Tutto lascia pensare che nel più breve tempo possibile si possa arrivare ad una decisione definitiva per iniziare i lavori già verso il finale della attuale stagione». Sul mercato, in sintonia il pensiero di Colombarini e Mattioli: «Difficile migliorare un gruppo che sta già facendo bene – spiegano all’unisono -. Potrebbe esserci qualche movimento in uscita, cercando di dare la possibilità di andare a giocare con continuità ai ragazzi che sino ad oggi hanno avuto meno occasioni. In quel caso, allora, qualcuno potrebbe arrivare e sarebbe comunque un rinforzo adatto ad entrare nelle ‘rotazioni’ di mister Semplici»

Sorrisi ed emozioni sui giovani volti di Francesco Vicari e Alex Meret. «E’ il mio primo anno a Ferrara e con la maglia della Spal – racconta il difensore -, vivere una serata come questa non fa che aumentare l’orgoglio e la soddisfazione di poter far parte di questa società. La sconfitta di Vercelli non ci ha fatto ovviamente piacere, ma in campo non eravamo noi, non abbiamo giocato con la solita determinazione e siamo stati puniti, seppure il calcio è fatto di episodi e se magari avessimo avuto un po’ più di fortuna in certe occasioni la gara avrebbe preso una piega diversa. E’ andata così, ora ci stiamo preparando per la partita di sabato che non sarà assolutamente facile ma che affronteremo con la voglia di riscattarci. La mia prima parte di stagione? Sono contento, ho lavorato con impegno e continuo a farlo per ripagare nel migliore dei modi la fiducia di mister Semplici e della società». Così infine Meret: «Bellissima serata – spiega il portiere friulano 1997 -, è emozionante vedere tutte le componenti della Spal riunite al completo dalla prima squadra ai ragazzi del settore giovanile». Inevitabile tornare sulla gara di Vercelli: «Colpe sui primi due gol subìti dalla Pro? Avrei potuto sicuramente fare meglio, sono onesto. E’ stata una gara in cui tutta la squadra è stata sotto tono rispetto al solito, ma può essere una sconfitta salutare. Ci stiamo allenando bene, sabato scenderemo in campo con grandi motivazioni per cercare di tornare immediatamente ad un risultato positivo. Futuro alla Juve già sicuro? Sono voci, che a quanto mi risulta non hanno nemmeno troppo fondamento. Io penso a lavorare, crescere e fare bene con la maglia della Spal».